🇩🇪🇪🇺🪖 Об учениях European Challenge и Milex-2024 В понедельник на территории военного полигона Берген-Хоне в Германии начались сразу два учения.
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🇩🇪🇪🇺🪖 Об учениях European Challenge и Milex-2024 В понедельник на территории военного полигона Берген-Хоне в Германии начались сразу два учения.
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