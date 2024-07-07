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Закон и Порядок

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НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

"Игорь Петровский в авторской рубрике «Тест на правду» рассказал о том, как под видом псевдоисламских традиций американские спецслужбы запускают в нашей стране идеологические манипуляции по насаждению религиозного экстремизма с целью разжигания меж- и внутриконфессиональной розни и дестабилизации обстановки.

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