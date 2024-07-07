НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

"Игорь Петровский в авторской рубрике «Тест на правду» рассказал о том, как под видом псевдоисламских традиций американские спецслужбы запускают в нашей стране идеологические манипуляции по насаждению религиозного экстремизма с целью разжигания меж- и внутриконфессиональной розни и дестабилизации обстановки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии