НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

"Игорь Петровский в авторской рубрике «Тест на правду» рассказал о том, как под видом псевдоисламских традиций американские спецслужбы запускают в нашей стране идеологические манипуляции по насаждению религиозного экстремизма с целью разжигания меж- и внутриконфессиональной розни и дестабилизации обстановки.