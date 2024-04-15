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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В рамках районных конкурсов новоаннинцы блеснут талантами

В рамках районных конкурсов новоаннинцы блеснут талантами 🎼🎼🎼 В Новоаннинском объявлен конкурс на самый звонкий Голосок.

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