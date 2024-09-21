Раскрыт официальный буклет Lada Iskra: все параметры и новые фото

Портал Auto.mail.ru обнаружил на российском сайте АвтоВАЗа скрытую вкладку, посвящённую новинке. Автогигант раскрывает все геометрические размеры седана, делится снимками серийной версии и расставляет рекламные акценты.
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