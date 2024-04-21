Нико Росберг: Сайнс в Mercedes? Это очень просто

Нико Росберг: Сайнс в Mercedes? Это очень простоFerrariЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг высказался о возможном переходе Карлоса Сайнса команду в Mercedes в следующем сезоне «Это очень просто.
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