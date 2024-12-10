Педагог дала советы по проведению работы над ошибками после пробного экзамена

Если результаты пробных экзаменов оказались не такими, как ожидалось, то это означает лишь то, что ученик может проанализировать свои слабые места и выявить, что стоит доработать, отметила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.