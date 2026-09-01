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Царьград

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The Hollywood Reporter: Гибсон извинился за выходку на фестивале

The Hollywood Reporter: Гибсон извинился за выходку на фестивале

Мел Гибсон извинился за неподобающее поведение на Fan Expo Canada в Торонто. Видео с актёром, бесцельно размахивающим руками за спиной сурдопереводчика, вызвало негативную реакцию в интернете.

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