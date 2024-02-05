РИАН: Законодатели назвали законопроект Сената США по границе и Украине предательством

Законодатели Соединенных Штатов Америки выступили с критикой по поводу законопроекта за авторством американского Сената, связанного с вопросами выделения денежных средств на защиту границы и оказании помощи Украине и Израилю.
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