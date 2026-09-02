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Тульские новости

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Губернатор Тульской области рассказал о топливной ситуации в регионе

Губернатор Тульской области рассказал о топливной ситуации в регионе

В Городском концертном зале состоялась встреча с коллективами ТОЗ и Тулаточмаш. Открытый диалог с трудовыми коллективами промышленных предприятий Тулы в зале ДК «Туламашзавод» начался с актуального вопроса про топливную ситуацию в регионе.

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