Губернатор Тульской области рассказал о топливной ситуации в регионе

В Городском концертном зале состоялась встреча с коллективами ТОЗ и Тулаточмаш. Открытый диалог с трудовыми коллективами промышленных предприятий Тулы в зале ДК «Туламашзавод» начался с актуального вопроса про топливную ситуацию в регионе.
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