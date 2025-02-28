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Качество обучения — на виду: новая система оценки автошкол в России

Качество обучения — на виду: новая система оценки автошкол в России

Качество обучения будет оцениваться по двум основным показателям: количеству аварий, в которые попадают выпускники автошколы в течение определенного периода после окончания обучения, и результатам сдачи государственных экзаменов на водительские права.

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