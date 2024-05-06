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Садальский обвинил Малышеву в увольнении с "Первого канала"

Садальский обвинил Малышеву в увольнении с "Первого канала"

Актер Станислав Садальский вспомнил о своем сотрудничестве с "Первым каналом". В 2016 году он был ведущим шоу "Таблетка", где эксперты из медицинской области и народной медицины обсуждали болезни и способы их лечения, а также разоблачали популярные лекарственные препараты.

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