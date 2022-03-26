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Вячеслав Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

Вячеслав Караваев высказался об отстранении России от международных соревнований. «Поговорили с Валерием Георгиевичем и решили, что эту неделю я буду работать в Питере – в двухразовом режиме.

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