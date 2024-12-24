Эвакуировано мирное население Суджанского района Курской области

Отечественные военные во время выполнения задач в приграничном районе Курской области из освобожденного населенного пункта Суджанского района эвакуировали граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на сведения Минобороны РФ.
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