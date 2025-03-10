Сенатор Шейкин предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил с предложением запретить пользователям электросамокатов и велосипедистов использование звуковых сигналов, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также ограничить их скорость до 10 км/ч при обгоне пешеходов.