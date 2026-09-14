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ЦБ России определил основные направления развития финрынка на 2027 год

ЦБ России определил основные направления развития финрынка на 2027 год

ЦБ России определил основные направления развития финансового рынка на 2027 год, следует из заявления регулятора.

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