Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

Правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Об этом 20 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, документ есть в распоряжении издания.
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