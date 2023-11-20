Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

Правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Об этом 20 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, документ есть в распоряжении издания.