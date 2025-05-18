Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом

С нами не соскучишься!

За прошедшие десятилетия авиационный транспорт приобрёл невероятную популярность. Сегодня воздушные маршруты связывают не только крупнейшие города планеты, но и многие, что находятся на значительном удалении от комфорта современной цивилизации.