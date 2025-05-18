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Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом

Почему пассажирские самолёты не летают над Тибетом

За прошедшие десятилетия авиационный транспорт приобрёл невероятную популярность. Сегодня воздушные маршруты связывают не только крупнейшие города планеты, но и многие, что находятся на значительном удалении от комфорта современной цивилизации.

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