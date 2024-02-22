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Оман станет гостем ПМЭФ-2024

Оман станет гостем ПМЭФ-2024

Посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым подтвердил, что арабская страна станет гостем Петербуржского международного экономического форума в этом году.

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