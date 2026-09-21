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Царьград

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Евгений Понасенков исключён из списка иностранных агентов в сентябре

Евгений Понасенков исключён из списка иностранных агентов в сентябре

Историк Евгений Понасенков поделился, как узнал об исключении из списка иноагентов. Узнал он эту новость от журналистов, а не от Министерства юстиции.

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