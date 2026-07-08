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SPORT24.ru

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Романо: «Барселона» сделала предложение «Боруссии» по трансферу Адейеми

Романо: «Барселона» сделала предложение «Боруссии» по трансферу Адейеми

Немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в ближайшее время может перейти в «Барселону».Немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в ближайшее время может перейти в «Барселону».

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