American Conservative: Украина не имеет права просить помощи у США

Украина не имеет права просить финансовой и военной поддержки у США, Вашингтон потратил боле двух лет на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ему необходимо сделать акцент на урегулировании конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии