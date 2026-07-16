В европейской стране объявили режим дефицита воды

Нидерланды перевели систему реагирования на последствия засухи на более высокий уровень: теперь действует режим «фактического дефицита воды» (уровень 2) вместо ранее установленного уровня «угрозы дефицита воды» (уровень 1) .
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