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В европейской стране объявили режим дефицита воды

В европейской стране объявили режим дефицита воды

Нидерланды перевели систему реагирования на последствия засухи на более высокий уровень: теперь действует режим «фактического дефицита воды» (уровень 2) вместо ранее установленного уровня «угрозы дефицита воды» (уровень 1) .

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