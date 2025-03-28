Председатель СК России принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совбеза России

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета безопасности России Дмитрия Анатольевича Медведева, на котором обсуждались, в том числе дополнительные меры по проведению контрольных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и предоставлению незаконных услуг в сфере миграции.