+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Председатель СК России принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совбеза России

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета безопасности  России Дмитрия Анатольевича Медведева, на котором обсуждались, в том числе дополнительные меры по проведению контрольных  мероприятий, направленных на противодействие коррупции и предоставлению незаконных услуг  в сфере миграции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх