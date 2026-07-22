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Черчесов — о решении ФИФА запретить «Ахмату» регистрировать новичков: «Ситуация — нонсенс»

Черчесов — о решении ФИФА запретить «Ахмату» регистрировать новичков: «Ситуация — нонсенс»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому клубу регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно.

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