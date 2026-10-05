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Царьград

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В Самарской области вахтовик пытался подкупить полицейского за 17 тысяч

В Самарской области вахтовик пытался подкупить полицейского за 17 тысяч

В Самарской области у 37-летнего вахтовика из Оренбургской области при досмотре автомобиля LADA Largus нашли пакетик с веществом растительного происхождения, после чего он оставил автоинспектору 17 тысяч рублей в подстаканнике, пытаясь избежать оформления материалов.

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