В Самарской области вахтовик пытался подкупить полицейского за 17 тысяч

В Самарской области у 37-летнего вахтовика из Оренбургской области при досмотре автомобиля LADA Largus нашли пакетик с веществом растительного происхождения, после чего он оставил автоинспектору 17 тысяч рублей в подстаканнике, пытаясь избежать оформления материалов.