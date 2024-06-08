Контракты и соглашения на 1 трлн 227 млрд рублей заключили на ПМЭФ-2024

Сумма всех контрактов и соглашений, заключенных на ПМЭФ-2024, превысила триллион рублей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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