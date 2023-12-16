Новое поколение Chevrolet Lacetti не только закрепилось в России, но и сильно подешевело: седан Chevrolet Monza теперь дешевле базовых Lada Vesta

Построенный на платформе Chevrolet Lacetti седан Chevrolet Monza продается в России уже более полугода, но цена неуклонно идет вниз: если в июне автомобиль продавался за 2,38 млн рублей, а в октябре – за 2,09 млн рублей, то сейчас машину можно купить и за 1,6 млн рублей.