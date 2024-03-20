Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.
Конгрессмен Микс призвал США ввести санкции против строителей Крымского моста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Все таки америкосовская система образования это полный ПЭ! Этот конгрессмен или кто он там, он вообще в школе то учился? Если и учился, то похоже, что учился он в школе для умственно отсталых и неполноценных приматов с врожденным даунизмом и дебилизмом. К чему я все это пишу? Да к тому, что все в этом мире, все происходящее и творящееся подчиняется определенным ЗАКОНАМ, лучше всех эти ПРИРОДНЫЕ ЗАКОНЫ сформулированы в науке ФИЗИКЕ. А что нам основные постулаты физики говорят? А говорят они вот, что - НА КАЖДОЕ ДЕЙСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ВСТРЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, то есть с той же силой и скоростью, но направленное в противоположном векторе. УГОЛ ПАДЕНИЯ РАВЕН УГЛУ ОТРАЖЕНИЯ и т.д. Вводя какие то дополнительные санкции и ограничения ты, дебил америкосовсий, прежде всего гадишь в свой карман, и "отвертка" к тебе и другим америкосам прилетит, как говорил В.И. Ленин, ПРЕНЕПРЕМЕННЕЙШЕ. А пока хочется повторить слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева - ЖЕЛАЮ УДАЧИ В ВАШЕМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии