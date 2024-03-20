Конгрессмен Микс призвал США ввести санкции против строителей Крымского моста

АндрейБорков

Все таки америкосовская система образования это полный ПЭ! Этот конгрессмен или кто он там, он вообще в школе то учился? Если и учился, то похоже, что учился он в школе для умственно отсталых и неполноценных приматов с врожденным даунизмом и дебилизмом. К чему я все это пишу? Да к тому, что все в этом мире, все происходящее и творящееся подчиняется определенным ЗАКОНАМ, лучше всех эти ПРИРОДНЫЕ ЗАКОНЫ сформулированы в науке ФИЗИКЕ. А что нам основные постулаты физики говорят? А говорят они вот, что - НА КАЖДОЕ ДЕЙСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ВСТРЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, то есть с той же силой и скоростью, но направленное в противоположном векторе. УГОЛ ПАДЕНИЯ РАВЕН УГЛУ ОТРАЖЕНИЯ и т.д. Вводя какие то дополнительные санкции и ограничения ты, дебил америкосовсий, прежде всего гадишь в свой карман, и "отвертка" к тебе и другим америкосам прилетит, как говорил В.И. Ленин, ПРЕНЕПРЕМЕННЕЙШЕ. А пока хочется повторить слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева - ЖЕЛАЮ УДАЧИ В ВАШЕМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ!