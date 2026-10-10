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Габби Уильямс после выхода «Голден Стэйт» в финал: «Сейчас точно набегут глоры, хотя весь сезон в нас никто не верил»

Звездный форвард «Голден Стэйт» Габби Уильямс ждет наплыва новых болельщиков команды после выхода в финал женской НБА.

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