Конвой для опасных преступников усилят

Наручники и другие средства ограничения подвижности станут использовать при конвоировании к специальному транспорту и внутри него, а также при сопровождении наиболее опасных, склонных к насилию и побегу преступников.
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