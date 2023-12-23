Памфилова: в ЦИК поступили заявки от 29 претендентов на пост президента России

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на выборах 2024 года к настоящему моменту составило 29 человек.
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