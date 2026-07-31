Мишустин оценил онкодиспансер в Якутии и был впечатлен врачами и оснащением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил республиканский онкологический диспансер, осмотрел центр лучевой диагностики, эндоскопический центр, операционный блок и лабораторный корпус.
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