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Мишустин оценил онкодиспансер в Якутии и был впечатлен врачами и оснащением

Мишустин оценил онкодиспансер в Якутии и был впечатлен врачами и оснащением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил республиканский онкологический диспансер, осмотрел центр лучевой диагностики, эндоскопический центр, операционный блок и лабораторный корпус.

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