ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, Дорогая Русская Цивилизация. Глядя на то, как нагло наш геополитический англосаксонский противник попытался провернуть переворот в Сербии, важно отметить, что точно такие же попытки ждут и Беларусь в феврале 24 года.
После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Без безопасности нет ничего кроме колонии.
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20 час.
Boris Borisov
Ничего не выйдет , господа ! В Белоруссии есть наш звёздный "Вагнер " ! А ну, ка, -суньтесь ! ( жалко Варшаву и Польскую государственность !) Впрочем , русский народ переживёт , если того и этого не будет с-о-о-о-о-всем ! Как то так !
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Зубы обламаете в Беларуси!!!! Там живут наши братья, их в обиду не дадим!!!
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3 час.
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