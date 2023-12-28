Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Prostaya
    Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, ...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , н...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , п...Уволить всех орга...

После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, Дорогая Русская Цивилизация. Глядя на то, как нагло наш геополитический англосаксонский противник попытался провернуть переворот в Сербии, важно отметить, что точно такие же попытки ждут и Беларусь в феврале 24 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Без безопасности нет ничего кроме колонии.
Ответить
20 час.
Boris Borisov
Ничего  не выйдет , господа ! В Белоруссии есть наш  звёздный &quot;Вагнер &quot;  ! А ну, ка, -суньтесь ! ( жалко Варшаву и Польскую  государственность !) Впрочем , русский народ переживёт , если того и этого  не будет с-о-о-о-о-всем  !    Как то так !
Ответить
15 час.
ВД
Вовладар Даров
Зубы обламаете в Беларуси!!!! Там живут наши братья, их в обиду не дадим!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх