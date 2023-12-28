После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

Boris Borisov

Ничего не выйдет , господа ! В Белоруссии есть наш звёздный "Вагнер " ! А ну, ка, -суньтесь ! ( жалко Варшаву и Польскую государственность !) Впрочем , русский народ переживёт , если того и этого не будет с-о-о-о-о-всем ! Как то так !