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Перри о 8 очках Макдэвида в 2 матчах в финале Кубка Стэнли: «Он тащит «Эдмонтон» на себе. Вот почему это лучший игрок»

Перри о 8 очках Макдэвида в 2 матчах в финале Кубка Стэнли: «Он тащит «Эдмонтон» на себе. Вот почему это лучший игрок»

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:3, 2-3).  27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5).

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