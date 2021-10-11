smi.today

1 642 подписчика

Елена Панина: у стран НАТО есть разные интересы

Елена Панина: у стран НАТО есть разные интересы

МОСКВА, 11 октября 2021, Институт РУССТРАТ. «Обидчивый Макрон ставит НАТО на грань распада». Под таким заголовком вышла статья в британской газете The Telegraph.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх