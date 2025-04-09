На ремонты в сфере ЖКХ в этом году в Челябинской области потратят 13 миллиардов

Будут модернизированы системы водоснабжения и канализации, а также построены новые теплосети. Программа «Большой ремонт 74», которая была анонсирована губернатором Алексеем Текслером в этом году, позволит реализовать более 120 проектов в самых разных точках Челябинской области.
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