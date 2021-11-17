Партия «Русский союз Латвии» потребовала не запрещать георгиевские ленты

Фракция «Русский союз Латвии» выступила с обращением, адресованным к главе латышского государства Эгилсу Левитсу, с просьбой отвергнуть законопроект, предусматривающий запрет на использование георгиевских лент в процессе публичных мероприятий.
Фракция «Русский союз Латвии» выступила с обращением, адресованным к главе латышского государства Эгилсу Левитсу, с просьбой отвергнуть законопроект, предусматривающий запрет на использование георгиевских лент в процессе публичных мероприятий.
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