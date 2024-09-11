Депутат Немкин: мошенники могут использовать поддельные QR-коды

Злоумышленники для хищения денег или персональных данных могут использовать поддельные QR-коды. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы, член парламентского комитета по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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