Больше берут за наличку. О ценах на квартиры в Барнауле и стоит ли их сейчас покупать

Что происходит на рынке недвижимости в Алтайском крае после отмены льготной ипотеки и правда ли, что стали меньше покупать квартиры Аренда квартир в Барнауле станет "безумно дорогой" и вообще все "идет в худшую сторону" после отмены льготной ипотеки.
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