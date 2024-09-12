Больше берут за наличку. О ценах на квартиры в Барнауле и стоит ли их сейчас покупать

Что происходит на рынке недвижимости в Алтайском крае после отмены льготной ипотеки и правда ли, что стали меньше покупать квартиры Аренда квартир в Барнауле станет "безумно дорогой" и вообще все "идет в худшую сторону" после отмены льготной ипотеки.