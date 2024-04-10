При ликвидации разлива в Астрахани на ул. Куликова повредили газовый трубопровод

К фекальному прорыву на улице Куликова, 79 добавилась другая, не менее серьезная, проблема. Как сообщили в МУП «Астрводоканал», во время работ по ликвидации коммунальной аварии сотрудник бригады совершил «несанкционированное углубление ямы» для подхода экскаватора.