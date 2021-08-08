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Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Часто мужчины хотят казаться высеченными из камня изваяниями, а не людьми: без эмоций, без слабостей, без слез.

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NeON iONA
Возможно есть такие. Один на миллион.
Александр Бойко
Мля....бред полнейший.
Jolie
Нисколько не бред. *** С каждым человеком надо разговаривать в формате его бреда. (с)
Евгений Масюк
Забавно, конечно. Хотя про игры лучше было не упоминать. Не зная темы, опасно ее касаться

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