Всероссийский слёт казачьей молодёжи пройдет в Пятигорске

С 24 по 28 сентября в Пятигорске пройдет Пятый Всероссийский форум-слёт казачьей молодёжи. В этом году в нем примут участие более 150-ти представителей казачьей молодежи из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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