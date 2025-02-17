"Была договоренность". Как еще один барнаульский перевозчик связан с делом Шеломенцева?

Перевозчик связан с земельным участком на ул. Власихинской, 137, который фигурирует в деле Барнаульский перевозчик Николай Усольцев, чье имя называл засекреченный свидетель по делу вице-мэра Антона Шеломенцева, имеет отношение и к скандально известному земельному участку на улице Власихинской, 137.
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