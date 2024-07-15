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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дитц о переходе в «Авангард»: «Вей спросил, рассматриваю ли я всерьез вариант с Омском. Ответил положительно, и после этого все закрутилось»

– Как только я узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны «Авангарда». В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем.

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