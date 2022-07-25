18 пар звездных братьев и сестер, чье родство становится очевидным с первого взгляда

Внешность человека определяется генами, и, поскольку каждый из нас получает их в наследство от родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами.
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