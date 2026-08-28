Чернобыльский гриб-мутант незаметно поглощает радиацию уже много лет

Ученые нашли организм, который не только выживает в смертельной зоне, но и растет быстрее от облучения.
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