Кирби: поставки Турции F-35 невозожны с наличием у Анкары российских систем ПВО

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.
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