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Грузоперевозки ...

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Экспортный контроль и ФСТЭК — как за 15 минут проверить, является ли товар двойного назначения

Экспортный контроль и ФСТЭК — как за 15 минут проверить, является ли товар двойного назначения

Экспортный контроль в России — это система мер, направленная на предотвращение незаконного перемещения товаров, технологий и оборудования, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

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