Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Председатель Совета Федерации пожелала успехов и новых достижений на благо Родины Конституция России содержит в себе необходимые инструменты для защиты национальных интересов страны и обеспечения её стабильности, а также гарантирует, что Россия будет суверенным, процветающим государством, говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.