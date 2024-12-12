Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Председатель Совета Федерации пожелала успехов и новых достижений на благо Родины Конституция России содержит в себе необходимые инструменты для защиты национальных интересов страны и обеспечения её стабильности, а также гарантирует, что Россия будет суверенным, процветающим государством, говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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