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Атомные снимки показали, как кетамин связывается с опиоидными рецепторами

Атомные снимки показали, как кетамин связывается с опиоидными рецепторами

Учёные впервые получили трёхмерные изображения атомарного разрешения, показывающие, как кетамин — препарат с анестетическим, обезболивающим и антидепрессивным действием — связывается с опиоидными рецепторами человека.

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